KLJ-jongeren vinden als eerste begraven biervat van Brooikensstoet: “Er kwam zelfs een metaaldetector aan te pas”

RumstHet biervat dat de organisatie van de Reetse Brooikensdag in de gemeente had verstopt , is na drie dagen al gevonden. Een ploeg jongeren van de plaatselijke KLJ kon het vat als eerste opgraven en mag zich opmaken voor een honderdtal pintjes bier.

Maanden geleden was door de organisatoren van de Reetse Brooikensdag reeds een biervat begraven in de gemeente. Deze week, tijdens de uitzending van Radio Brooikens, werden dagelijks verschillende tips gegeven om de locatie te kunnen achterhalen. Die tips kwamen in de vorm van audiofragmenten die na de drie dagelijkse nieuwsuitzendingen te horen waren. Zo zette Jackie Wilsons ‘Reet Petite’ de luisteraars op het spoor van deelgemeente Reet, wees ‘Horizon’ van Tourist LeMC naar de omgeving van de toeristische uitkijktoren en werd met ‘Bus Stop’ van The Hollies verklapt dat je het biervat in de buurt van een bushalte moest gaan zoeken.

Shazam

Zeker een drietal teams gingen met de tips aan de slag, maar uiteindelijk was het een ploeg van zeven vrienden van de plaatselijke KLJ die de zoektocht als eerste tot een goed einde wist te brengen. Al hebben ze naar eigen zeggen wel wat hulp nodig gehad van de app Shazam om de geluidsfragmenten correct te kunnen herkennen. De prijs is alleszins niet min: het vat geeft hen recht op een honderdtal gratis pintjes. Daarmee kunnen ze ongetwijfeld een leuk feestje bouwen.

Metaaldetector

Volgens Jef Wijckmans van de organisatie was het een spannende strijd. “Woensdagvoormiddag was er al een ploeg zoekers kortbij, maar omdat zij ‘s namiddags moesten gaan werken, moesten ze hun zoektocht staken. Een ander team ging gewapend met spades en lange ijzeren staven in de buurt van de watertoren aan de Rumstsestraat zoeken. Er kwam zelfs een metaaldetector aan te pas, hoewel het vat in aluminium is gemaakt. Maar toen plots iemand met de ijzeren staaf op iets stootte, wisten ze dat ze het vat hadden gevonden.”

Radio Brooikens is te beluisteren via 99.6 FM of via www.brooikensstoet.be.

