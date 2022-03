Kleinste Rumstenaren krijgen eigen boom in nieuw geboortebos

“Een bos staat symbool voor groeien en leven, levert gezonde lucht en is een leuke plek om in te spelen en te wandelen. We konden ons dan ook geen fijner geschenk inbeelden voor de pasgeboren kindjes in onze gemeente dan een eigen boom in ons gloednieuwe geboortebos. Ouders konden zelf het boompje van hun kleintje planten, de gemeente nam die taak over voor de inwoners die niet aanwezig konden zijn. Ieder kindje krijgt dus zeker zijn eigen boom”, zegt bevoegd schepen Wendy Weckhuysen (CD&V).