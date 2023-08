Klein uur file op E19 vanaf Edegem door ongeval ter hoogte van Rumst

Politie­rech­ter mild tegen zeventiger die dronken achter het stuur zat

Een 73-jarige man met een blanco strafregister moest zich donderdag komen verantwoorden voor de politierechter in Mechelen. Eind augustus vorig jaar liep hij tijdens een WODCA-controle van de politie tegen de lamp. Hij had toen 1,08 promille alcohol in zijn bloed.