Kinderkledingzaak Millies viert zijn eerste en meteen ook laatste Reetse dorpsfeesten

Voor de onderneemster wordt het een bijzondere editie. Het is pas de eerste keer dat ze als handelaar kan deelnemen aan de Reetse dorpsfeesten, maar meteen ook de laatste. Annelies is namelijk genoodzaakt om haar winkel tegen eind september te sluiten. “Het winkelpand dat we huren, is verkocht”, zegt ze. “Daardoor moeten we het pand verlaten. Maar we stoppen niet definitief. We gaan nog verder met onze webshop.”