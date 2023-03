Kans op lichte regen en overwegend bewolkt weer vanochtend in Rumst

Merouan verloor 14 (!) familiele­den door de aardbeving in Syrië: “Voor hen is het nu te laat, maar laten we de rest niet opgeven”

Stel je voor dat je familie plots 14 leden armer is. Door de verwoestende aardbeving in Syrië is dit voor Merouan El Achmed (62), die al meer dan twintig jaar in Merksem woont, de realiteit. Wij spraken de man die in zijn leven al meerdere tegenslagen incasseerde en op zijn eigen benefietavond een buffet voor honderd gasten verzorgde: “Erg? Er zijn mensen met véél meer pech.”