Jumbo opent nu ook supermarkt in Rumst: “Drie kwartier op voorhand stonden eerste klanten hier al”

Independer Koop je een tweede­hands auto? Dit document moet je grondig nakijken

Koop je een tweedehands auto of lichte bestelwagen? Dan is de verkoper wettelijk verplicht je een Car-Pass te overhandigen. De Car-Pass toont niet alleen het aantal gereden kilometers van de betrokken wagen; ook heel wat andere cruciale info is er op terug te vinden. Welke info dat is, en waarop moet je allemaal moet letten: Independer.be zet het voor je op een rij.

27 september