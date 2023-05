HUIZENJACHT. Terhagen, wonen tussen de Rupel en De Schorre: “Veel ontspanningsmogelijkheden, maar één groot gemis”

Container vol rotte bananen ontdekt op Leugenberg: politie onderzoekt link met drugsmili­eu

Een container vol rotte bananen. Dat werd deze ochtend aangetroffen langs de Leugenberg, aan het begin van het Antwerpse havengebied. De politie is een onderzoek gestart en kijkt na of er een link is met het drugsmilieu. Waarschijnlijk is er een lading cocaïne uit gehaald en is de container nadien gedumpt. “Opruimploeg kreeg beschermkledij en mondmaskers mee om zich te wapenen tegen de stank.”