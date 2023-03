Hoe fit is Rumst? Burgemeester geeft aftrap van grootschalig fitheidsonderzoek

Taatsot en The Hitcrac­kers organise­ren samen thé dansant in Tisselt: “Brengen jaren ’60 en ’70 weer even tot leven”

Het wordt een reis terug in de tijd, nu zaterdag 4 maart in Tisselt (Willebroek). De vriendenkring die zichzelf Taatsot doopte -dialect voor ‘t Oud zot’- organiseert dan immers een heuse TD of ‘thé dansant’. “We keren een avond lang terug naar het uitgaansleven van de jaren ’60 en ’70, met de dj’s en dansmuziek van toen én een optreden van het meer dan vijftig jaar oude orkest The Hitcrackers.”