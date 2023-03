Heisa over illegale ‘boskap’ aan Kapelstraat in Terhagen: “Dit krijgt een gerechtelijk staartje”

De voorbereidingen voor de heraanleg van de Kapelstraat in Terhagen zijn opgeschort. Na een tussenkomst van twee actiegroepen bleek dat er voor het verwijderen van groen een probleem was met de vergunning. “Waar gaat het naartoe als zelfs een gemeentebestuur de milieuwetgeving niet naleeft?” luidt het. Schepen van Openbare Werken Geert Antonio (N-VA) is verbouwereerd over de interventie van de actiegroepen: “Het algemeen belang wordt hierdoor gegijzeld.”