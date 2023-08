Harmonie houdt jaarlijkse palingfestijn

Opnieuw woning verzegeld door uitbuiting illegale sekswer­kers: “De lift ging de hele nacht op en neer”

Burgemeester De Wever (N-VA) heeft opnieuw een appartement in het Antwerpse verzegeld wegens de aanwezigheid van illegale sekswerkers. Ditmaal gaat het om een woning aan de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk, waar drie prostituees hun klanten ontvingen. Eerder deze maand sloot hij al twee panden in Deurne om dezelfde redenen. De woning mag de komende twee weken niet meer verhuurd of ter beschikking gesteld worden.