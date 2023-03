Harmonie geeft aperitiefconcert

Antwerpe­naar opgepakt voor ontvoering en poging tot gijzeling na diefstal van voorraad cocaïne

De Federale Gerechtelijk Politie (FGP) Antwerpen heeft afgelopen vrijdag een negende persoon aangehouden in een onderzoek naar een mogelijke poging tot gijzeling, die zich in oktober 2022 heeft voorgedaan. De feiten lijken gelinkt aan het aantreffen door de politie van een grote hoeveelheid cocaïne in een weide in Putte in augustus 2022 en de aangifte van een gijzeling van de gebruiker van de weide in september 2022.