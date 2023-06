Halfuur vertraging na ongeval op E19 richting Antwerpen in Rumst

Liefde gevolgd naar Syrië, maar daar werd ze twee keer gedwongen uitgehuwe­lijkt. Nu krijgt IS-bruid 48 maanden cel

De Antwerpse rechtbank heeft IS-bruid Nora V. (29) veroordeeld tot 48 maanden gevangenis, waarvan 18 maanden met uitstel. V. was in 2013 haar grote jeugdliefde Tarik Taketloune gevolgd naar Syrië nadat hij zich aangesloten had bij Islamitische Staat. Volgens haar advocaten wachtte haar daar niet zozeer een strijdersbestaan, maar een hel waarin ze zelfs twee keer gedwongen werd gehuwd. “Kom maar naar hier. Dan trouwen we en leiden we een leven zoals we dat altijd wilden.”