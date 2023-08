Op bezoek bij ridders en Vikingen op middel­eeuws spektakel Condacum Vivit: “Dit is veel interessan­ter dan het gewone leven”

De eerste editie van Condacum Vivit was meteen een schot in de roos. Het middeleeuwse spektakel katapulteerde zijn bezoekers vier dagen lang terug naar de periode van de ridders en Vikingen, en dat het daar best prettig was om te vertoeven, zelfs tijdens het gekletter van zwaarden en het knallen van kanonnen, konden we aan der lijve ondervinden. “Soms loop je in een gevecht een letsel op, maar dat hoort erbij.”