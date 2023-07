Gemeentelijke basisscholen krijgen nieuwe directeurs

“Elke voorstel­ling uitver­kocht”: drukste weekend van de zomervakan­tie voor Antwerpse bioscopen dankzij Barbie en Oppenhei­mer

Dit weekend werden Barbie en Oppenheimer - de twee veelbesproken Hollywoodtitels die woensdag uitkwamen - maar liefst 26 keer in drie Antwerpse cinemazalen vertoond. Sinds de release kochten in Kinepolis alleen al 17.000 bezoekers een kaartje, maar ook in de kleinere cinemazalen blijken de films van kaskrakerallure: “De films zijn geen eendagsvliegen. Ze zullen nog de hele zomer scoren.”