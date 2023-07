Gemeentehuis kleurt blauw voor campagne tegen mensenhandel

Motorrij­der ernstig gewond na aanrijding op Noorder­laan

Een motorrijder is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op de Noorderlaan. Daarbij raakte de bestuurder ernstig gewond. De bestuurster van de auto was erg aangedaan door alles. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is vooralsnog onduidelijk.