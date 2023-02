Gemeentebestuur wil nieuwe uitbater voor De 3Ri4en: “Brasserie is te vaak gesloten”

Antwerpen Voor dood achtergela­ten Nederlan­der (26) nu zelf beticht van poging doodslag

De 26-jarige Nederlander Sherrel R. die op kerstdag voor dood werd achtergelaten op de Melkmarkt in Antwerpen, zit inmiddels zelf in de gevangenis als verdachte. Hij wordt beticht van een poging doodslag omdat hij een Nederlandse auto op de Noorderplaats onder vuur had genomen.

11:29