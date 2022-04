Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Hemiksem/Boom Cognac & Pineau in ‘t Groot dompelt je onder in de wereld van geestrijke dranken: “Aan betaalbare prijs ontdek je héél exclusieve dingen”

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 april vormt het steenbakkerijmuseum Emabb in Boom het decor voor de tweede editie van Cognac & Pineau in ‘t Groot. Bezoekers kunnen daar genieten van meer dan 150 verschillende flessen cognac en Pineau des Charentes, cocktails, een foodtruck, wijn, champagne, live muziek en gebakjes. De organisatie is in handen van Nicky Verlinden (42) en zijn Cognacshop by Alfaspirits. “Ik hoop op 1.000 bezoekers over de twee dagen.”

12 april