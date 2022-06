Derde fase van werken in Terhagen van start: Schransstraat wordt vernieuwd, veilige fietspaden op komst

Het startschot van de werken in Terhagen werd gegeven in het najaar van 2021. Op de planning stonden een nieuwe rotonde, een buffer tussen de woningen en bedrijven, meer parkeerplaatsen en een veilig fietspad. De aanleg van de rotonde en eco-tunnel zijn ondertussen achter de rug, ook de heraanleg van het kruispunt Nieuwstraat-Crequilei is bijna afgerond.

Terug in en uit

Vooral dit laatste is goed nieuws, want zo neemt de hinder voor het verkeer terug af. Iedereen zal Terhagen opnieuw kunnen in- en uitrijden via zowel de Nieuwstraat als de Kapelstraat. Tijdens fase 3, die tegen 30 september moet afgerond zijn, staan de heraanleg van de Schransstraat en de aanleg van de fietspaden op de planning.

Volledig scherm In Terhagen werd de voorbije maanden al heel wat werk verzet. © David Legreve

Tijdens deze fase wordt de Oude Baan doodlopend ter hoogte van de Schransstraat, de Nieuwstraat wordt dubbelrichting. Op 2 plaatsen in deze straat waar de rijweg te smal is voor dubbelrichtingsverkeer, wordt gewerkt met verkeerslichten. Deze worden geplaatst aan het kruispunt Oude Baan/Kardinaal Cardijnstraat/Nieuwstraat en ter hoogte van het kruispunt Nieuwstraat–Crequilei.”

Via de dijk

“Plaatselijk verkeer moet dus niet meer de omleiding via deelgemeente Reet te volgen, aan doorgaand verkeer blijven we dit wel vragen. Fietsers worden omwille van de veiligheid weggehouden van het werfverkeer, zij rijden nog steeds via de dijk tot het nieuwe fietspad volledig afgewerkt is. De bussen van De Lijn rijden wel terug normaal. Om de parkeerdruk tijdens de werken op te vangen, kunnen buurtbewoners hun wagen kwijt op een grote tijdelijke openbare parking in de Putstraat of naast de loods van Wienerberger.

