De moordzaak zonder lichaam. ‘Brutus’ krijgt 17 jaar cel voor moord op Jelle Leemans (27)

Tine Embrechts is ambassa­deur voor VeloVeilig Vlaanderen in Antwerpen: “Mijn zoon werd aangereden toen hij 4 jaar was”

Kinderen naar school brengen, boodschappen doen,... Tine Embrechts doet zoveel mogelijk met de fiets. Fietsveiligheid is voor haar dan ook heel belangrijk. “Ik ben een bezorgde moeder. Ik heb een zoon van 16 en elke ochtend dat hij naar school vertrekt, zeg ik dat hij voorzichtig moet zijn. Ik blijf ongerust. Het feit dat hij werd aangereden toen hij vier jaar was, heeft daar waarschijnlijk wel iets mee te maken. Dat beeld is in mijn hoofd blijven zitten en die plaats is nog altijd niet veilig”, zegt ze.