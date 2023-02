De Gam houdt elke eerste zondag familiedag

Boom Boom start met inschrijf­sys­teem voor kleuter- en lagere scholen

Gaat je zoon of dochter voor het eerst naar school of zoek je een nieuwe kleuter- of lagere school voor je kind in Boom, dan moet je jezelf voortaan digitaal aanmelden om te kunnen inschrijven. Dat doe je op een digitaal aanmeldformulier dat vanaf 28 februari beschikbaar is.

1 februari