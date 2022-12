De Breydelzonen geven kerstconcert

Antwerpen Vijf projecten winnen Blue Innovation Award van De Blauwe Cluster

In het Antwerpse Havenhuis zijn donderdagavond de Blue Innovation Awards uitgereikt, een initiatief om innovatieve projecten rond economische activiteiten op zee in de schijnwerpers te plaatsen. Vijf projecten sleepten een prijs in de wacht en zullen een jaar lang extra promotie genieten.

