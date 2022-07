David (19) wint wedstrijd... en mag tweede Tomorrowlandweekend aftrappen: “Misschien draai ik wel ABBA”

Rumst/BoomHet stof van het eerste Tomorrowlandweekend is amper gaan liggen of het tweede staat al voor de deur. De 19-jarige rechtenstudent David Demuynck uit Reet leeft er al ettelijke weken naar toe, met goede reden. Hij mag donderdag als DIVS het campingfeest van The Gathering op gang trappen. “Op een podium kunnen dj’en waar ooit nog Armin Van Buuren en Afrojack hebben gestaan, dat is ongelooflijk.”

The Gathering is niet zomaar een campingfeestje, het is een minifestival op zich. Met een indrukwekkend podium, een stevige line-up en duizenden internationale festivalgangers die helemaal klaar zijn om te knallen, is het de ideale opwarmer voor wat een onvergetelijk festivalweekend moet worden. Maar vóór kleppers als Robert Falcon en Wolfpack er donderdag hun opwachting maken, is het eerst aan David Demuynck of DIVS. De 19-jarige Retenaar heeft de eer gekregen om het vuur aan de lont te steken en The Gathering om 13.30 uur te mogen openen.

“Het wordt onvergetelijk”, glimlacht hij. “Al sinds ik op mijn elfde met dj’en begon, droom ik er al van om op Tomorrowland te kunnen staan. Het festival is zo’n enorme inspiratiebron voor mij geweest. Om daar nu te kunnen draaien, op een podium waar ooit nog Armin Van Buuren en Afrojack hebben gestaan, dat is ongelooflijk. Natuurlijk zal ik vooraf wel wat nerveus zijn. Maar eens ik aan mijn set begin, geraak ik in een bepaalde ‘zone’ en komt dat helemaal goed. Ik ga zeker proberen zelf zoveel mogelijk te genieten.”

Volledig scherm David Demuynck kijkt al uit naar z'n set op Tomorrowland. © Tessa kraan

DIVS heeft zijn plek op The Gathering te danken aan zijn overwinning in de Rupel Heroes dit voorjaar, een dj-wedstrijd voor jong talent uit de Rupelstreek. De jonge rechtenstudent maakte er van acht finalisten de meeste indruk en werd prompt beloond met een ticketje Tomorrowland. “En dan te bedenken dat ik eigenlijk eerst niet aan Rupel Heroes wou deelnemen”, verklapt DIVS. “Ik had die periode net heel veel werk voor school. Maar op het laatste moment heb ik toch beslist in te schrijven. Gelukkig maar.”

‘Shazammen’

“In de finale had ik het voordeel dat ik als laatste moest draaien en dat ik dus kon zien hoe de andere dj’s het ervan afbrachten. Ik had het gevoel dat ze allemaal nogal voorzichtig waren, dus besliste ik om er helemaal voor te gaan. Af en toe dacht ik dat ik er misschien wat over aan het gaan was - ik heb zelfs een remix van ABBA gedraaid - maar toen ik iemand van de jury z’n smartphone in de lucht zag steken om een van mijn tracks te shazammen, wist ik dat ik het blijkbaar redelijk goed aan het doen was (lacht).”

Er helemaal voor gaan, dat is ook het plan voor donderdag. “Ik ben me al even volop aan het voorbereiden. Ik heb nog nooit voor zo’n groot internationaal publiek gedraaid. Maar ik probeer me gewoon voor te stellen wat ik zou willen horen als ik daar sta. Het zal sowieso een feestje worden, ja. Met ABBA? Wie weet”, knipoogt de jonge dj.

DIVS opent donderdag om 13.30 uur The Gathering op camping Dreamville.

