Dag van de Jeugdbeweging: gemeente verwent alle leden en leiding met gratis ontbijt

Dag van de Jeugdbeweging is een jaarlijkse traditie geworden. Alle jeugdbewegingen in Vlaanderen en Brussel worden die dag in de kijker gezet. Op die manier willen ze zich openstellen voor nieuwe leden en alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en engagement. Dag van de Jeugdbeweging is een dag van samenhorigheid, over de grenzen van de verschillende bewegingen heen. Of je nu in de Chiro, Scouts, KLJ of KSA zit, voor alle leden valt er die dag heel wat leuks te beleven in steden en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.