Chauffeur (46) met levenslang rijverbod aangehouden door onderzoeksrechter na dolle politieachtervolging: “Hij sloeg op de vlucht met kind (9) in de wagen”

RumstDe onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een 46-jarige man uit Aartselaar aangehouden. De veertiger met een levenslang rijverbod sloeg vrijdag bij een controle op de vlucht. Er volgde een dolle achtervolging doorheen Rumst. Zijn kind (9) zat mee in de wagen. De jongen werd inmiddels toevertrouwd aan familie.

De veertiger is geen onbekende voor de politie. Volgens de politie van Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) reed hij in Aartselaar rond terwijl hij een levenslang rijverbod heeft. Vrijdag merkte een patrouilleploeg van de politiezone Rupel de man op in Boom. Wanneer hij wilde vluchten, sloeg de 46-jarige op de vlucht. Er volgde een dolle achtervolging door meerdere straten in Boom, Rumst en Reet. Verschillende politiecombi's en motards probeerden de veertiger klem te rijden.

Kind achtergelaten

“Tevergeefs”, zegt een getuige. “Want zelfs een spijkermat deed hem niet stoppen.” De chauffeur van de witte Opel Corsa reed over de spijkers en reed verder. Hierdoor reed hij zijn banden stuk. Even later moest hij zijn wangen dan toch aan de kant zetten. Daar liet hij zijn kind achter en verschool zich in de bossen. De politie kon de veertiger daar even later ook arresteren en meenemen naar het politiekantoor. Bij de achtervolging raakte niemand gewond. Wel reed hij meermaals in op de politie en ramde hij minstens drie voertuigen.

Aangehouden

De politie van Rupel lanceerde inmiddels een oproep op zijn sociale media. Daarin vraagt het aan mensen die schade hebben opgelopen tijdens de achtervolging om melding te maken. In de loop van zaterdagnamiddag verscheen hij voor de onderzoeksrechter in Antwerpen. Het parket vroeg om zijn aanhouding. “De onderzoeksrechter is daar ook op in gegaan. De man werd aangehouden”, luidt het bij parketwoordvoerster Caroline Vanderstokker. “Het kind werd inmiddels toevertrouwd aan familie.”

Volledig scherm RUMST / AARTSELAAR - De Opel Corsa waarmee de 46-jarige op de vlucht was geslagen. © Marc Aerts