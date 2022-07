Carrefour Reet langer open door drukte Tomorrowland

ReetTomorrowland is terug en dat betekent in de eerste plaats veel feestvreugde, maar voor de buurt is het ook altijd even aanpassen. Tienduizenden festivalgangers overspoelen Boom en Rumst en dat zorgt voor drukke momenten in de plaatselijke supermarkten. Om haar klanten het best van dienst te kunnen zijn, heeft Carrefour Reet de openingsuren aangepast.