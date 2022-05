Cane & Gatto & Cavallo veilt kunst voor het goede doel: “willen dieren zo goed mogelijk kunnen blijven verzorgen”

“Ik werkte als vrijwilliger mee aan het zwerfkattenproject in Rumst, en merkte daar dat ook heel wat tamme katten op de dool zijn. Om hen de nodige opvang te kunnen bieden, richtten we zeven jaar geleden Cane & Gatto & Cavallo op. Al snel breidde onze werking ook uit naar honden, en ondertussen hebben we ook enkele paarden, ezeltjes en een konijntje in de opvang”, zegt Robard.

Geen subsidies

Kunstveiling

“We besloten onze stoute schoenen aan te trekken, en hulp te vragen aan verschillende lokale kunstenaars. Zij schonken ons één of meerdere kunstwerken, zo konden we een collectie van maar liefst 50 stuks samenstellen voor een unieke kunstveiling. Elk werk is uniek, en er zitten enkele speciale exemplaren tussen. Zo kregen we van Monique Hertleer werken in haar bekende Tomorrowland-thema.”

Per opbod

“De kunstwerken zijn te bezichtigen op drie locaties, telkens van 14-17 uur: op zaterdag 7 mei in het Volkshuis in de Nieuwstraat 156 in Terhagen (Rumst), op zaterdag 14 mei in SIT’nSO in de Appelkantstraat 10B in Boechout en op zondag 29 mei Taverne de Cluyse in de Sint-Bernardsesteenweg 10 in Hemiksem. De werken zijn per opbod te koop tot en met 6 juni 2022, via de site van 2dehands.be.”