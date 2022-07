Burgemeester laat patserwagen in beslag nemen: “Chauffeur maakte zich twee weekends op rij schuldig aan onverantwoord rijgedrag”

Boom/Rumst Gepensio­neer­de frituris­ten Swa en Marieke staan al voor de zevende keer op Tomorrow­land: “In ruil voor geheim recept van onze saus”

Marieke Peers (65) en Swa Horemans (69) stopten in 2013 met hun frituur in Ranst. Vaste klant Manu Beers - bezieler van Tomorrowland samen met zijn broer Michiel - vroeg of hij het recept van de ‘straffe saus’ mocht hebben. Dat wou het koppel geven als ze eens één dag op Tomorrowland frieten zouden mogen verkopen. Negen jaar later staan ze er nog altijd. “We hebben Manu zaterdag het recept gegeven”, glunderen Marieke en Swa.

