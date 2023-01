Brand in groot appartementsgebouw in Rumst: 50 bewoners geëvacueerd

Over enkele dagen weer thuis

Het appartement in kwestie raakte ernstig beschadigd door de brand en is voorlopig onbewoonbaar. Ook de andere flats op dezelfde verdieping mogen nog niet opnieuw worden betreden, onder meer omdat er nog te hoge CO-waarden werden gemeten. Drie gezinnen vonden tijdelijk zelf opvang bij vrienden of familie, één gezin werd volgens burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) door de gemeente opgevangen. Vermoedelijk kan iedereen, behalve de bewoonster van het uitgebrande appartement, wel in de loop van dinsdag of ten laatste binnen enkele dagen weer naar huis.