Zakelijke minitalenten? Vriendinnen Nora (11) en Anaïs (11) voorzien festivalgangers van snoep en zelfgemaakte juwelen

Omdat ze te jong zijn om zelf te feesten op Tomorrowland, drukken Anaïs Latré (11) en Nora Hens (11) uit Kontich en Rumst hun stempel wel buiten het terrein. Aan de ‘s Herenbaan konden festivalgangers vandaag namelijk even halt houden aan het snoepgoedkraampje van de schattige schoolvriendinnen. “Ooit hopen we zelf op weg naar het festival iets te kunnen kopen van andere kindjes”, giechelen ze.

Het is dan misschien wel zomervakantie, maar voor Anaïs en Nora was het vandaag een werkdag. Van 11 tot 16 uur lieten ze zich onder toeziend oog van mama Christine op hun meest zakelijk kant zien. “De festivalgangers konden kiezen tussen snoep, chips, frisdrank water én onze zelfgemaakte armbanden en oorbellen”, vertellen ze. “De prijs mochten ze zelf kiezen, sommigen gaven wel vijf euro voor één armbandje! De meesten wilden wel gewoon een iets om te drinken. In totaal hebben we meer dan 70 euro verdiend!”

Engels

Geld speelde absoluut geen rol, benadrukken ze: “We vinden het gewoon heel leuk om te doen. De meesten spraken ook geen Nederlands, dus konden we ons beste Engels bovenhalen. De meeste klanten waren heel lief, anderen negeerden ons compleet. Maar dat is niet erg want zo leren we daarmee omgaan.”

De vriendinnen, die volgens jaar naar het zesde leerjaar gaan, zouden hun stand doodgraag volgende week opnieuw opzetten om de overschot te verkopen: “Eigenlijk willen we het elk jaar doen, tot we zelf naar Tomorrowland mogen gaan (Tomorrowland is 18+, red.). Dan kunnen wij onderweg ook even stoppen bij andere kindjes die misschien ook een kraampje zoals ons uitbaten en terugblikken over onze goede oude tijd.”

Volledig scherm Vriendinnen Nora Hens (11) en Anaïs Latré (11) verkopen snoepgoed en armbanden aan festivalgangers van Tomorrowland. © RV

Volledig scherm Anais en Nora verkopen snoepgoed aan festivalgangers © Mama Christine

Volledig scherm Vriendinnen Anoïs Lattraye (11) en Nora Hens (11) verkopen snoepgoed en armbanden aan festivalgangers van Tomorrowland. © RV

