BMW brandt volledig uit in Rumst na bezoek Tomorrowland

Boom/Rumst Jonge dj’s van Tomorrow­land Academy maken vuurdoop op (leeg) festival­ter­rein: “Dit smaakt naar meer”

De veertig kinderen van de Tomorrowland Academy hebben hun dj-bootcamp afgerond in stijl. Ze mochten donderdag al op het Youphoria-podium - op het échte Tomorrowland - allemaal een setje van tien minuten afwerken. Dat er nog geen publiek was, kon de pret niet drukken. “Echt zot dat we hier mogen staan, op zo’n mooi podium.”

14 juli