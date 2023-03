Bezorgdheid over plannen voor drie windturbines aan grens Rumst en Duffel: “Gedaan met onze rust”

“Deze gigantische windturbines zullen de ganse vallei van de Nete beheersen van Walem tot Duffel”, zegt Fons Mariën. “Wat onbegrijpelijk is, is dat deze mastodonten in een vrij dichtbevolkt gebied komen te staan. Dit gaat een enorme impact hebben op de bewoners van de Mechelsesteenweg, Eekhovenweg, Lazarusstraat, Varenstraat en een deel van de Netestraat en Hovenierstraat. Om nog maar te zwijgen van grote delen van Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Walem. Veel bewoners zijn momenteel niet eens op de hoogte van de plannen.”

“De turbines zullen bovendien worden gebouwd aan het spaarbekken Eeckhoven, een beschermd natuurgebied voor vogels. In sommige periodes komen hier dagelijks tot 22.000 meeuwen overnachten. Dit stuk natuur dat rond de windmolens ligt is één van de grootste vogelbeschermgebieden in Antwerpen en is nog een van de weinige rustgebieden met veel natuur in onze streek. De komst van de turbines - 50 meter hoger dan de Sint-Romboutstoren in Mechelen - dreigt dit allemaal te verstoren. Dat mogen we niet laten gebeuren.”