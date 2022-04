Bert en Britt zetten samen schouders onder café De Linde: “We verhuizen ook naar Rumst, dit wordt onze nieuwe thuis”

RumstHorecazaak De Linde in Rumst heeft met Britt De Baere (42) en Bert Floren (43) nieuwe uitbaters. Het koppel nam het café in de Veerstraat over van Robert en ‘Nitje’. “Wij willen van De Linde weer een echt dorpscafé maken, en gaan ook zelf deel uitmaken van dat geheel. We kochten immers net een huis in Rumst, onze toekomst ligt hier.”

Robert Martens en Anita ‘Nitje’ Toebinte baatten taverne De Linde maar liefst 42 jaar lang uit. “Zolang zullen Britt en ik het waarschijnlijk niet volhouden, maar we plannen hier toch heel wat jaren door te brengen”, lacht Floren. “We willen van De Linde weer graag een echt dorpscafé maken, waar iedereen zich welkom voelt. Omdat in de voormalige taverne een grote keuken aanwezig is, zal je hier wel nog altijd iets kunnen eten. Ik denk dan aan kleine hapjes tussendoor en enkele verzorgde snacks. Naar de zomer toe plannen we — na een veel te lange en stille coronaperiode — ook weer de klassieke eetfestijnen en mosselsoupers.”

Volledig scherm Britt De Baere (42) en Bert Floren (43) zijn de nieuwe uitbaters van café De Linde in Rumst. © Marc Aerts

Britt heeft al heel wat horeca-ervaring, gezien zij zeven jaar heeft gewerkt in een havencafé in Antwerpen. “Ze voelt zich dus als een vis in het water achter de toog”, gaat Bert verder. “Daarbij is ze ook heel sociaal en kan altijd met iedereen meepraten. Ik ben in mijn vrije tijd een fervente kok, dus ik zal wat meer tijd in de keuken doorbrengen. Ik kom nochtans uit een heel andere richting, want was tot voor kort aan de slag in de ICT-sector (Informatie- en Communicatietechnologie). Tijdens de coronacrisis zaten Britt en ik echter plots met ons tweetjes thuis, en was er veel tijd om eens na te denken over onze toekomst. Zo ontstond het plan om samen een nieuwe uitdaging aan te gaan, en we gingen op zoek naar een geschikt pand.”

Grote sprong

“We woonden samen al 16 jaar in Hemiksem, maar ik bracht mijn jeugd in de Rumstse deelgemeente Reet door. Het is daarom ook fijn dat we, na een zoektocht langs verschillende andere horecazaken, uiteindelijk toch weer hier terechtkomen. Voorlopig pendelen we na de werkuren nog tussen Rumst en Hemiksem, maar ook daar komt verandering in. We hebben immers meteen ook een huis gekocht in Rumst! Dat is een grote sprong, maar het leven is aan de durvers. Ook voor onze drie kinderen — van 14, 15 en 22 jaar oud — is de verandering groot. Zij staan echter volledig achter deze nieuwe uitdaging, en willen in het weekend graag mee komen helpen De Linde.”

Café De Linde vind je in de Veerstraat 10 in Rumst.

