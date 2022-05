BELOOFD IS BELOOFD. Wordt er eindelijk een oplossing gevonden voor de verkeersdruk? En wanneer opent het nieuwe museum Rupelklei de deuren?

RumstDe bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg, tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Rumst, de gemeente die al jaren kreunt onder een té hoge verkeersdruk. Door de ligging tussen de A12 en de E19 en de slechte ontsluiting van de industriezones, krijgen de dorpskernen er te veel sluip- en zwaar verkeer te slikken. Het bestuur is grotendeels afhankelijk van de hogere overheid, maar zoekt ook zelf naar oplossingen. Verder zijn er plannen voor een nieuw museum, en opende gemeenschapscentrum De Gam er net de deuren.