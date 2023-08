Bar Zomer(t) gaat op zoek naar slimste Rupeliaan

Wat te doen in Antwerpen en omstreken dit weekend: van hippie­feest tot technofes­ti­val

Geen zin om thuis te blijven tijdens het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 augustus? En geen zin in Pukkelpop of geen ticket kunnen bemachtigen? Dan helpen wij je graag verder met vijf leuke weekendtips uit de Koekenstad en omstreken. Of je nu houdt van een leuke familiedag, een culturele activiteit voor de meerwaardezoeker of een stevig dansfeest. Hier vind je voor ieder wat wils.