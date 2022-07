AZ Rivierenland schakelt extra zorgverleners in tijdens Tomorrowland

De spoedgevallendienst van de campus Rumst is voor Tomorrowlandbezoekers die medische hulp nodig hebben het dichtstbij gelegen ziekenhuis. Tijdens de festivalweekends durft het in het ziekenhuis dan ook weleens aanzienlijk drukker worden dan anders. Om daarop te anticiperen, schakelt het AZ Rivierenland extra zorgverleners in. “Voor de reguliere opvang van de plaatselijke bevolking is er dus geen enkel probleem en garanderen wij dezelfde continuïteit van zorg. Ook voor dringende oproepen kan je via de noodcentrale 112 de juiste hulp krijgen”, klinkt het.