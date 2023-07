Algemeen directeur Veerle De Beuckeleer (51) geeft na zeven jaar de fakkel door: “Mooie maar intensieve periode”

Overleden ‘clubman’ Peter Poppé (61) vereeuwigd op nieuwe shirts Oxford Hemiksem: “In kleuren van zijn favoriete voetbal­ploe­gen”

Oxford Hemiksem is Peter Poppé (61) nog lang niet vergeten. De clubman stierf eind vorig jaar onverwacht, maar heeft nu op een subtiele manier een eerbetoon gekregen in de nieuwe voetbaltruitjes van de club. “We willen tonen dat ‘P.P.’ voor altijd in ons hart zit”, zegt voorzitter Jeroen Jacobs, die ook Peters kinderen betrok bij het initiatief.