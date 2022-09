Agentschap Natuur en Bos: “Vraag om damherten in Rumst te doden komt niet van ons”

Afschotplan

“Damherten opereren graag in groep en kunnen aanzienlijke schade aanrichten in tuinen, bossen en landbouwculturen. Ze knabbelen aan jonge boompjes en planten, alsook aan landbouwgewassen. Bovendien vormen ze een ernstig risico op verkeersongevallen. Waar er aanzienlijke schade wordt aangericht, kennen we op vraag van de terreineigenaar een afschotplan toe. Dat is hier gebeurd.”

Vooral positieve reacties

Eerder had waarnemend burgemeester Geert Antonio (N-VA) al laten weten dat hij geen voorstander is van een jachtpartij. “Ik krijg vooral veel positieve reacties over de aanwezigheid van de herten en reeën. Of ze inheems zijn of niet, voor mij zijn ze welkom. Als gemeente ligt onze prioriteit vooral bij dierenwelzijn en verkeersveiligheid, zodat we ongevallen zoals die van vorige week kunnen vermijden.”