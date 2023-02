Actief Terhagen houdt winterhappening

Antwerpen/Wilrijk “Dood aan S.”, spandoek van aanslagple­gers legt link met eerdere aanslagen in drugsmili­eu

De Antwerpse politie heeft donderdagochtend rond 5 uur twee Nederlanders gearresteerd die op het punt stonden een aanslag te plegen tegen een woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Er is ook een vuurwapen in beslag genomen. De bewoner en zijn partner zijn sinds enkele weken geviseerd in het drugsmilieu. Zij waren eerder gearresteerd bij een onderzoek naar een drugstransport van 350 kg cocaïne.

