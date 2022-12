613.000 keer bedankt, beste lezers! Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

Antwerpen Antwerpse voetbalma­ke­laar krijgt 16 jaar cel voor invoer van 128 kilogram cocaïne naar Engeland

De Nederlandse Antwerpenaar Bram Schrier (60) is door de rechtbank in het Engelse Canterbury veroordeeld tot 16 jaar cel voor de invoer van 74 kilogram heroïne en 128 kilogram cocaïne. De drugs zaten verstopt in de wanden van zijn bestelwagen. Schrier is in Antwerpen veroordeeld voor gesjoemel met voetbaltransfers.

