Zorgteam Sint-Jozef doet opnieuw een gooi naar ‘Nurse Of The Year’-award

“Vorig jaar hebben we nipt verloren, dus dit keer zetten we terug alles op alles om te winnen”, zegt Glen Van Parys van De Haard. “Om onze kandidatuur kracht bij te zetten proberen we nu vooral zichtbaarheid te creëren via sociale media met korte filmpjes en een affiche. Dat doen we met het nummer ‘Kleur’ van Camille. Het thema is ‘Wie geeft kleur aan jouw dag?’” Welke teams naar de volgende ronde gaan, wordt bepaald op basis van publieksstemmen. Wie De Haard een duwtje in de rug wil geven, kan stemmen op www.nurseoftheyear.be, waar je in het zoekveld ‘De Haard’ kunt ingeven om te stemmen.