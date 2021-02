Zonen van wijlen Marcella (77) zoeken nieuwe thuis voor 20.000 rouwkaartjes: “We wisten dat ma kaartjes verzamelde, maar dachten dat het er hoogstens duizend waren”

Frederik en zijn broers ontdekten in het huisje van Marcella in de Krommekeerstraat in Ruiselede, net tegen de grens met Oost-Vlaanderen, een ware schat aan bidprentjes. Ze vonden niet alleen tientallen albums met kaartjes in huis, in een kast achterin vonden ze ook 75 bakken, met minstens 250 kaartjes per bak en netjes gesorteerd op jaartal. De oudste kaartjes dateren al van begin jaren tachtig. “We wisten uiteraard dat ma doodsprentjes verzamelde”, vertelt haar oudste zoon Christiaan (57). “Maar ze liep er niet mee te koop. Toen we op bezoek kwamen werden we altijd met open armen ontvangen. We hebben vaak samen gelachen. We plaagden ma graag eens. Maar over haar collectie praatte ze niet vaak. Ze was er uiteraard ook niet mee bezig als we hier waren. We brachten allemaal wel af en toe eens een kaartje mee en dachten dat ze er hoogstens duizend had.”