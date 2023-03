Youtubesensatie Annique Göttler te gast bij Piano’s Maene

Göttler heeft al talloze prijzen en onderscheidingen in de klassieke muziek gewonnen. Concerten hebben haar door heel Europa gebracht als solo- en concertpianiste. Bovendien is ze heel sterk aanwezig op sociale media, waar ze video’s en tips brengt over piano spelen. Ze heeft een gezamenlijk bereik van meer dan 300.000 volgers op Youtube en Instagram. In Ruiselede brengt ze straks de Waldstein Sonate van Beethoven en de complete Etudes Op.10 van haar favoriet Frédéric Chopin. Sinds begin 2021 is ze ook Ambassador voor Boston Piano, ontworpen door Steinway & Sons. Tickets voor het concert zijn te koop via de website van Piano’s Maene.