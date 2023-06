WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Ruiselede

Voormalige uitbater van De Kleine Beer opent eigen restaurant: “Bijna vijf jaar aan gewerkt, nu kan de droom starten”

In de Marichalstraat in Beernem, in een huis waar hij jarenlang met hart en ziel heeft aan verbouwd, opent Simon Van Parys (34) woensdag ‘t Zudn. Dat is een restaurant met zuiderse inslag. “Het is een droom die uitkomt."