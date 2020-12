VRT-journalist weigert reportage met gelekte tapgesprekken uit kasteelmoord over te maken aan rechtbank

Brugge/RuiseledeVRT-journalist Bart Aerts weigert een uitzending van Terzake met gelekte telefoontaps uit het dossier van de kasteelmoord over te maken aan de Brugse rechtbank. Aerts riskeert er samen met Peter Gyselbrecht 6 maanden cel. “Had die uitzending na vier jaar al niet lang in het dossier moeten zitten?”, vroeg de journalist zich af.

De bewuste uitzending van Terzake, gemaakt door VRT-journalist Bart Aerts, veroorzaakte op 17 november 2016 heel wat ophef. Daarin moest blijken dat het Brugse gerecht zich in het onderzoek naar de kasteelmoord mogelijk had laten beïnvloeden door de familie van het slachtoffer Stijn Saelens. Op het moment van de uitzending had het Gentse parket-generaal al beslist dat van beïnvloeding volgens hen geen sprake was. Om hun piste hard te maken zond de VRT een drietal telefoongesprekken uit die speurders begin februari 2012 hadden afgeluisterd. Het lichaam van Stijn Saelens was op dat moment nog niet teruggevonden. In de telefoongesprekken waren onder meer gesprekken te horen tussen de familie Saelens en voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V), advocaat Jan Leysen en een Brugse parketmagistraat.

Uitzending

Peter Gyselbrecht (41), zoon van opdrachtgever André Gyselbrecht, gaf enkele dagen later in een persmededeling toe dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT. Als burgerlijke partij had hij inzagerecht in het dossier en het recht om kopies van de overtuigingsstukken te verkrijgen. Volgens het Brugse parket maakte de man echter misbruik van z’n inzagerecht. Hij moest zich vorige maand samen met VRT-journalist Bart Aerts (44) voor de rechter verantwoorden. Het parket vorderde voor beiden 6 maanden cel. Zowel Aerts als Gyselbrecht vragen de vrijspraak.

Op de vorige zitting bleek dat na vier jaar de bewuste uitzending van Terzake nog niet in het dossier zat. Aerts beloofde aanvankelijk om de beelden over te maken aan de rechtbank, maar kwam daar maandagmorgen op terug. “Het is niet mijn taak om essentiële onderdelen te voegen”, sprak hij in de rechtszaal. “Had die uitzending na vier jaar al niet lang in het dossier moeten zitten?” Filip Van Hende, die optreedt voor de ouders van Stijn Saelens, probeerde naar eigen zeggen zelf de uitzending te bemachtigen. “Ik kreeg echter als antwoord van de VRT dat zij geen uitzending ter beschikking stellen in lopende juridische procedures", meldde hij.

De rechters bekijken nu of ze zelf een bevel zullen uitvaardigen om de uitzending alsnog in het dossier te krijgen. Als ze daar niet voor opteren, vellen ze op 11 januari een vonnis.