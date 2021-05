VRT-journalist en Peter Gyselbrecht krijgen celstraf na uitzending van afgeluisterde telefoontjes uit kasteelmoord: “Reportage besmeurde reputatie van familie Saelens”

Kasteelmoord VRT-journalist riskeert één jaar cel na reportage in 'Terzake' over Kasteel­moord

3 oktober VRT-journalist Bart Aerts is "mededader" van misbruik van inzagerecht in een geheim strafdossier. Dat staat in een arrest van de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling. Dat arrest komt er na een reportage in Terzake (Canvas) over de Kasteelmoord. Aerts riskeert een celstraf van één jaar. Dat meldt Knack vandaag.