VIDEO. Actie van Oekraïense in Ruiselede levert 18 ton hulpgoederen op: “Ik kan niet praten zonder te huilen. Er zijn hier geen woorden voor”

RuiseledeRuiselede heeft een hart voor Oekraïne. De hulpactie die door Lena Havrylyuk en Galina Melnik in hun thuisdorp op poten werd gezet voor hun moederland, is een overdonderend succes geworden. Twee volle vrachtwagens, met zomaar even 18.000 (!) kilo hulpgoederen aan boord, vertrekken maandag naar Oekraïne.

Lena Havrylyuk en Galina Melnik, twee Ruiseleedse dames met Oekraïense roots, konden bij het uitbreken van de oorlog in hun moederland niet bij de pakken blijven zitten. Samen beslisten ze een hulpactie te organiseren. Begin maart kwamen ze in contact met de firma Confotrans uit Wervik, die zelf ook een aparte actie voor Oekraïne op poten aan het zetten was. Die firma stuurde nu al twee vrachtwagens met hulpgoederen richting het conflictgebied, terwijl er maandag nog eens vier vertrekken.

Quote Ik had niet verwacht dat we er twee vol zouden krijgen, maar het zal zelfs proppen worden. Fantas­tisch hoe gul iedereen is.” Nico Bonne

“Twee daarvan zijn gevuld met spullen die we hier verzameld hebben”, aldus Nico Bonne. Hij rijdt voor Confotrans en verzorgt de contacten tussen die firma en de Ruiseleedse actie. “Je kunt rekenen op negen ton per vrachtwagen. De eerste hebben we zaterdag gevuld en nu zijn we bezig met de tweede. Ik had niet verwacht dat we er twee vol zouden krijgen, maar het zal zelfs proppen worden. Fantastisch hoe gul iedereen is. Maandag wordt alles dan overgeladen in een Oekraïense vrachtwagen in Wervik, die dan helemaal naar Donetsk rijdt. De eerste twee vrachtwagens zijn daar nu al aangekomen. Deze spullen komen dus zeker terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben.”

De respons overtrof alle verwachtingen. Zowel op zaterdag als op zondag was het razend druk aan voormalige brandweerkazerne in de Aalterstraat. Pampers, kinderspeelgoed, kleding, knuffels, droge voeding, medicatie,... Massaal werden er spullen afgeleverd, zowel door particulieren als door bedrijven. De spullen werden door een team van zowat twintig vrijwilligers gesorteerd en in grote dozen gestopt, die ook nog eens gelabeld werden in het Pools. Dat laatste nam Lena voor haar rekening. Twee dagen lang had ze tranen in haar ogen. “Hoe ga ik al deze mensen ooit kunnen bedanken?”, zegt ze. “Zonder hen kon ik niets beginnen. Ik heb hier geen woorden voor. Ik heb zaterdag naar mijn moeder gebeld in Oekraïne en heb haar het proberen uit te leggen, maar zelfs ik kan bijna niet geloven hoe groot de solidariteit hier is.”

“Ook mijn oorlog”

Die warmte staat in schril contrast met de oorlog in Oekraïne. “Bijna elke dag ween ik om wat er gebeurt in mijn land”, gaat Lena verder. Ze volgt het nieuws op de voet. “Het is verschrikkelijk. Mijn hart bloedt elke dag opnieuw. Ziekenhuizen worden gebombardeerd, mensen sterven en moeders en kinderen worden dakloos. Ik probeer mijn emoties onder controle te houden, maar het lukt me niet. Zeker nu niet. Mijn gedachten zijn voortdurend bij mijn familie in Oekraïne. Dit is ook mijn oorlog.”

