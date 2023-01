Verwarmingsketel op school begint te smeulen: leerlingen basisschool De Kiem korte tijd geëvacueerd

Beernem Rusthuis Rusterloo in Beernem nog altijd ‘onder verhoogd toezicht’: “Het evolueert in de goede richting, maar blijkbaar niet snel genoeg”

Te weinig personeel, verpleegkundigen die onvoldoende Nederlands spreken en oproepsystemen die niet in elke kamer aanwezig zijn: dat is de reden waarom rusthuis Rusterloo in Beernem nu al meer dan een jaar onder verhoogd toezicht wordt geplaatst. “Verzorgend personeel vinden 'op de buiten’ is gewoon heel moeilijk", klinkt het bij de directie.

2 januari