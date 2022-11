Veel volk in Ruiseleedse stembureaus voor referendum over fusie met Wingene: “Veel ongenoegen over de manier waarop de fusie opgelegd werd”

KIJK. Ruiseledenaars stemmen over nakende fusie met Wingene

Lees alles over de fusie tussen Ruiselede en Wingene in ons dossier

In vier stembureaus, verspreid over de hele gemeente, kunnen alle inwoners ouder dan zestien jaar vandaag hun stem uitbrengen tussen 8 en 13 uur. Het referendum is wel pas geldig als er twintig procent van de inwoners komt opdagen. Concreet gaat het om een kleine 1.000 man. Als dat aantal niet gehaald wordt, worden de stemmen niet eens geteld. Al ziet het er wel naar uit dat die grens gehaald zal worden. Maar dan blijft het de vraag wat het resultaat wordt en wat het gemeentebestuur, dat achter de schermen al volop bezig is met de fusie, ermee zal aanvangen.

Stijn De Ram en Marc Vandaele, de twee Ruiseledenaars die met hun petitie aan de basis van het refendum lagen, hebben er een goed oog in. “Het ziet er goed uit. Het leeft sterk in Ruiselede en er is veel ongenoegen over de manier waarop de fusie opgelegd werd. Iets wat we ook tijdens de verschillende infovergaderingen deze week al merkten”, zegt Stijn De Ram. “Ik schat dat we de kaap van een kleine 1.000 inwoners vlot zullen halen. Het is niet zozeer dat mensen tegen de fusie zijn, maar wel tegen de manier waarop het gelopen is. Eigenlijk had er een jaar geleden al een volksraadpleging moeten zijn, zodat er inspraak was. En dat is ook ons punt. Daarom wilden we dit referendum en daarom zijn we blij dat er gevolg aan gegeven wordt.”

Quote In het begin liet de fusie ons eerlijk gezegd koud. We wonen pas vijf jaar in Ruiselede en een fusie leek ons onvermijde­lijk. Maar dan zijn we wat beginnen praten met mensen. De manier waarop de fusie opgelegd werd, zonder enige inspraak van de burgers, stoort ons.” Ruiseleedse die net haar stem uitbracht

Brief Chris Maene miste effect niet

Echt lange wachtrijen stonden er nergens, maar op de parking van de sporthal was het zondagochtend wel een voortdurend komen en gaan van inwoners. Ook in deelparochies Doomkerke en Kruiskerke daagden veel kiezers op. En de meeste mensen komen er openlijk voor uit dat ze tegen een fusie zijn. Zo ook Lisa De Coninck en Frederik Vandewiele. “In het begin liet de fusie ons eerlijk gezegd koud”, zegt Lisa. “We wonen pas vijf jaar in Ruiselede en een fusie leek ons onvermijdelijk. Maar dan zijn we wat beginnen praten met mensen. De manier waarop de fusie opgelegd werd, zonder enige inspraak van de burgers, stoort ons. Bovendien zal de nieuwe fusiegemeente nog steeds te klein zijn (Ruiselede en Wingene hebben samen 20.000 inwoners - nvdr.), waardoor we binnen een paar jaar toch nog eens moeten fuseren. Liever zien we dan meteen een grotere, beter doordachte fusie. Al was het de brief van Chris Maene die ons over de streep trok.”

Volledig scherm Stijn De Ram, een van de initiatiefnemers van de petitie die tot het referendum leidde. © Sam Vanacker

Chris Maene is ereburger van Ruiselede en de man achter het gelijknamige pianobedrijf. Hij is tegen de fusie en verspreidde deze week een pamflet waarin hij zijn dorpsgenoten oproept om te gaan stemmen. Oppositiepartij Respect deed hetzelfde. Meerderheidspartij RKD, de partij van burgemeester Greet De Roo, riep dan weer de Ruiseledenaars op om thuis te blijven. “Respect, die tegen de fusie met Wingene is en liever met Aalter wil fuseren, wil de mensen tot aan de stembus voeren en probeert het referendum te verkopen als het ‘toppunt van democratie’, maar dat is het niet”, aldus de burgemeester. “Het blijft een initiatief van mensen die tegen de fusie zijn. Met RKD zijn we voor de fusie en daar komen we ook voor uit.”

Quote Het is inderdaad niet bindend, maar wie de stem van de kiezer minacht, is een slechte democraat” Luc De Leersnyder, gewezen gemeentesecretaris

Partners aan de voordeur zoeken

Ook voormalig gemeentesecretaris Luc De Leersnyder ging zondag stemmen. Ook hij is tegen de fusie met Wingene. “Het gemeentebestuur had op z’n minst moeten nagaan wat Tielt en Aalter in de schaal konden leggen, maar dat is nooit gebeurd. Niets tegen Wingene, maar zoals Chris Maene eerder al zei, de baan van Aalter naar Tielt is de belangrijkste economische ader van Ruiselede. Dus moeten we ook aan die kant naar fusiepartners zoeken. Aan onze voordeur, niet aan onze achterdeur. Wat ik verwacht dat het gemeentebestuur zal doen met het resultaat? Het is inderdaad niet bindend, maar wie de stem van de kiezer minacht, is een slechte democraat. Dus ik hoop dat dit signaal duidelijk is.”

Als de grens van 1.000 inwoners gehaald wordt tegen 13 uur, zullen de stemmen geteld worden. Verwacht wordt dat het resultaat omstreeks 15 uur bekend gemaakt wordt. Hamvraag is wat het gemeentebestuur gaat doen als blijkt dat een meerderheid van de inwoners tegen de fusie stemt. Burgemeester Greet De Roo (RKD) wil niet op de zaken vooruitlopen en laat weten pas op die vraag te antwoorden als het zover is.

Volledig scherm Voormalig gemeentesecretaris Luc De Leersnyder stak z'n mening niet onder stoelen of banken © Sam Vanacker

Volledig scherm Het referendum in Ruiselede is bezig © Sam Vanacker

Volledig scherm Echt lange wachtrijen waren er niet, maar het was een voortdurend komen en gaan van volk © Sam Vanacker

Volledig scherm Het referendum in Ruiselede is bezig © Sam Vanacker

Volledig scherm Het referendum in Ruiselede is bezig © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.