Veel respons op fusierondvraag van Ruiseleedse oppositie: “De manier waarop deze fusie tot stand zal komen zit de burger duidelijk hoog”

RuiseledeEr is relatief veel respons gekomen op de rondvraag van oppositiepartij Respect over de nakende fusie met Wingene. Van de 2.000 brieven die de partij in evenveel Ruiseleedse bussen stopte, kwamen er 400 ingevuld terug. Op de vraag of de bevraagden akkoord waren met de manier waarop de fusie tot stand zal komen, antwoordde 94 procent negatief.

“De respons heeft onze verwachtingen overtroffen”, aldus Respect-fractieleider Hannes Gyselbrecht. “Vierhonderd brieven, dat komt overeen met vierhonderd huishoudens, goed voor twintig procent van de bevolking. Het toont aan dat heel veel mensen oprecht wakker liggen van de fusieproblematiek. Bij ruim twee derde van de brieven die we terug kregen kroop men trouwens echt wel in de pen om de keuze te motiveren. Daarin lezen we dat het gebrek aan inspraak steevast terugkeert. De manier waarop deze fusie tot stand zal komen, zonder voortraject, zit de burger duidelijk hoog.”

Fusie onvermijdelijk

De vraag of er überhaupt een draagvlak is voor een fusie, ongeacht op welke manier die tot stand komt, werd niet gesteld. “Die vraag hebben we in 2017 al eens gesteld bij een eerdere rondvraag”, verduidelijkt Marnix Van Daele (Respect). “Toen al reageerde meer dan de helft van de bevraagden dat een fusie na 2024 quasi onvermijdelijk leek. Wel zien we nu dat de vrees bestaat dat het niet bij deze ene fusie zal blijven. Men vreest terecht dat het later alsnog tot een grotere, verplichte fusie zal komen. Ook voor een belastingverhoging wordt gevreesd.”

In dezelfde nieuwsbrief peilde Respect ook naar het vertrouwen in het gemeentebestuur. “Daar geeft 91 procent aan dat men niet meer gelooft in de burgemeester en het schepencollege. Op de derde en laatste vraag, of een andere houding van het college wenselijk is, antwoordde 92 procent positief. Die resultaten zijn sprekend en overduidelijk”, aldus nog Gyselbrecht. Burgemeester Greet De Roo (RKD) was woensdagavond niet bereikbaar voor een reactie, al stipte ze eerder wel al aan dat Respect zelf al langer pleit voor een fusie. De oppositie is in elk geval van plan om de resultaten van de enquête donderdagavond ook ter sprake te brengen op de gemeenteraad.

