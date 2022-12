Vastgoed Rutsaert opent nieuw kantoor

De geboren en getogen Ruiseledenaar opende in oktober 2018 voor het eerst de deuren van z’n eigen vastgoedkantoor in de Kasteelstraat. Het kantoor groeide snel en toen het KBC-kantoor aan de overkant van de straat te koop kwam te staan aarzelde Jelle niet lang. “Een mooie kans die we niet konden laten liggen", vertelt hij. “Zeker aangezien we ons vorige pand huurden. Bovendien blijven we ondanks de verhuis op zowat dezelfde plek. In juni zijn grondige verbouwingen gestart. Die zijn wat verder gegaan dan we oorspronkelijk verwacht hadden, maar het resultaat mag zeker gezien worden. We nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen.”